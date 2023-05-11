Американский политик Янг заявил, что Путин следует международному праву и успешно побеждает НАТО Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что президент России Владимир Путин следует международному праву, а США его каждый день нарушают. Поэтому, по мнению американского политика, российский лидер успешно побеждает НАТО.

«Он успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства, совершающую военные преступления, злую империю, называющую себя НАТО. Путин следует международному праву, но Вашингтон нарушает его каждый день», - написал Янг в своем Twitter.

Он добавил, что США и Североатлантическому альянсу необходимо вывести из Европы и Азии все оружие и войска.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин является сдержанным политиком, который не руководствуется эмоциями во время принятия важных решений. Именно эта его черта сейчас позволяет избегать мировой войны, так как глава российского государства умудряется адекватно реагировать на нерациональные действия Запада.