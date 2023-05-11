Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции на ногах после покушения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Писателя Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, готовят ко второму этапу фиксации переломов на ногах. В операции будут участвовать как нижегородские специалисты, так и эксперты из федерального научно-исследовательского медицинского центра. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также Никитин добавил, что текущее состояние Прилепина специалисты оценивают как стабильное.

Напомним, 6 мая 2023 года, ранним утром, автомобиль известного российского писателя и военнослужащего Захара Прилепина был взорван. Подрыв произошёл в посёлке Пионерский, в Нижегородской области, спустя всего несколько минут после того, как Прилепин высадил свою дочь. Девочка не пострадала.

Вместе с писателем в автомобиле находился его близкий друг и соратник Александр Шубин. Он погиб, сам Прилепин серьёзно пострадал, получив перелом обеих ног. Он был экстренно госпитализирован в одну из нижегородских больниц, первый этап сращивания и фиксации перелома уже пройден.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал украинские спецслужбы виновными в организации покушения на Захара Прилепина.