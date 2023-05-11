Губернатор Александр Цыбульский предложил расширить субсидирование для развития Северного морского пути

Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

В Архангельске 11-12 мая проходит I Международная конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике. В ее работе принимают участие более 250 специалистов из всех регионов России, а также представители Китая, Белоруссии и стран Африки. Старт международному форуму дала панельная сессия на тему «Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике». В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители бизнеса и научного сообщества.

Александр Цыбульский отметил значимую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. Губернатор подчеркнул, что на модернизацию инфраструктуры морских портов государство выделяет серьезные средства.

«В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно. В связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла», - рассказал Александр Цыбульский.

По его словам, в 2022 году объем перевалки грузов в регионе вырос почти на 20%. В то же время, чтобы Северный морской путь мог составить конкуренцию южным портам России, необходимо решить вопрос субсидирования морских перевозок по аналогии с железнодорожными.

«Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие», – подчеркнул Цыбульский.