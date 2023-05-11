Россия вышла из соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники Фото: пресс-служба Минцифры России

Россия прекратила действие соглашения о сотрудничестве в области науки и техники с Польшей, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«3 мая 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники», – сказано в сообщении МИД России на портале правовой информации.

Данное соглашение было подписано между Россией и Польшей 25 августа 1993 года.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу. Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание.

Как писал сайт KP.RU, МИД России пообещал жестко отреагировать на захват школы при посольстве РФ в Варшаве.