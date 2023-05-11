Экс-советник Кучмы Соскин завил о разногласиях между Залужным и Зеленским Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента Украина Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил о том, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным «пробежала чёрная кошка». О разногласиях внутри правящей верхушки в Киеве Соскин рассказал на своём YouTube-канале.

Поводом для мнения о разногласиях между Зеленским и Залужным стало то, что последний отказался принимать участие в большом заседании Военного комитета НАТО.

«Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны. Это беспрецедентное событие. <...> Оно будет иметь серьезные последствия», - говорит Соскин.

Бывший советник первого президента Украины считает, что отказ Залужного демонстрирует то, что руководитель ВСУ имеет несколько иные взгляды на ситуацию и политику страны, нежели действующий президент. Некоторые разногласия, и достаточно значительные, учитывая стремление Киева попасть в НАТО, между ними есть.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Киева надеются на то, что Североатлантический альянс пригласит Украину в свои ряды 11-12 июля, во время запланированного саммита в Вильнюсе.