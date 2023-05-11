Руководитель ВОЗ Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус в четверг, 11 мая, заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян.

Выступая на брифинге, трансляция которого велась в Twitter организации, глава ВОЗ сообщил, что днем ранее комитет по чрезвычайной ситуации собрался на очередную встречу, на которой рекомендовал Гебрейесусу объявить о прекращении ЧС по оспе обезьян.

«Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - отметил руководитель ВОЗ.

С начала эпидемии Всемирная организация здравоохранения получила 87 тысяч сообщений о случаях заболевания оспой обезьян из 111 стран, скончались от болезни 140 человек.

Режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян был введен в мире в августе 2022 года. В Россию болезнь завезли месяцем ранее. В июле Роспотребнадзор сообщил о первом зафиксированном случае. Вирус был обнаружен у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы.