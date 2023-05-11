Что произошло за день 11 мая: главные новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщили высокопоставленные западные чиновники. При этом Лондон якобы получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставка Британией Украине ракет большой дальности требует адекватного ответа России.

Управление ФСБ России в ДНР сообщило о пресечении попытки Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать первого замминистра МЧС в регионе Дмитрия Костямина для передачи Киеву секретной информации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что на данный момент Следственный комитет установил факты вербовки и участия в конфликте на Украине наемников из более чем 70 стран.

С начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву помощи на 16 миллиардов евро. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также он добавил, что что страны ЕС намерены увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро

Речи о выписке Захара Прилепина пока не идет, он продолжает лечение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как известно на данный момент, раненого писателя готовят к второму этапу операции на ногах после покушения на его жизнь.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что покушение на писателя Захара Прилепина было организовано украинскими спецслужбами. Такой вывод позволяют сделать промежуточные результаты расследования.

В центре итальянского города Милан сегодня, 11 мая 2023 года, прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли на видео высокие столбы дыма, сообщается о горящих автомобилях.

СК объявит в розыск представителя и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов.

Новая большая приватизация в России должна состояться, однако для начала необходимо понять, что нужно продавать, заявил заместитель министра финансов страны Алексей Моисеев.

*Лицо, признанное в России иноагентом