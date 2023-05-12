Глава Росрыболовства: В Архангельской области вдвое увеличилось производство аквакультуры

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область за последние четыре года вдвое нарастила производство аквакультуры, отметил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Об этом руководитель ведомства сообщил журналистам в ходе I Международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Форум с участием российских и зарубежных специалистов проходит 11-12 мая в Архангельске.

«Для меня Архангельская область практически родной регион, и мне нравится, как развивается область. С точки зрения рыбохозяйственного комплекса, за последние четыре года удалось в два раза увеличить производство аквакультуры. Помимо этого, я надеюсь, что на участках, отведенных под любительское рыболовство, будет развиваться инфраструктура», – рассказал Илья Шестаков.

Сейчас Поморье выращивает более 320 тонн рыбной продукции в год. В целом потенциал для товарного рыбоводства в регионе оценивается в 15 тысяч тонн биоресурсов.

Илья Шестаков также рассказал о перестройке логистических цепочек в условиях западных санкций. Промысловые предприятия Северного бассейна успешно осваивают новые азиатские рынки.

«Если говорить о Северном рыбохозяйственном бассейне, то были определенные сложности с точки зрения реализации крабовой продукции. Сейчас рыбаки очень оперативно работают, уже пошли отправки продукции по Северному морскому пути, также ее отправляют с помощью авиации и железнодорожного транспорта. Не все азиатские рынки пока готовы к «новой» продукции, если так можно сказать. Все остальные вопросы, связанные с поставками, оплатой услуг и даже с организацией промысла в удаленных районах, были решены», – сообщил руководитель Росрыболовства.