Губернатор Архангельской области назвал судоремонт одним из главных приоритетов развития экономики региона

Губернатор Александр Цыбульский. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский назвал ремонт судов одним из главных направлений развития экономики региона. Уже сейчас планы судоремонтных работ на предприятиях Поморья расписаны на два года вперед. В ближайшие годы спрос на эти услуги увеличится почти втрое. По словам губернатора, растущие потребности требуют серьезного развития производственных мощностей профильных предприятий. Об этом Александр Цыбульский рассказал в ходе I Международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Мероприятие, организованное правительством региона совместно с Росрыболовством, проходит 11-12 мая в Архангельске.
«Судоремонт – это одно из приоритетных направлений развития экономики Архангельской области. На сегодняшний день плановый судоремонт на предприятиях региона уже расписан до середины 2025 года. Мы прорабатывали этот вопрос с экспертами, они утверждают, что в ближайшие два – три года объем и спрос на услуги судоремонта возрастет в 2,5–3 раза. Это говорит о том, что нам надо существенно наращивать возможности и мощности для судоремонта, причем делать это в самое ближайшее время», – сообщил Александр Цыбульский.
По его словам, сейчас на предприятиях Поморья ежегодно обслуживаются около ста судов. Постоянно растущий спрос говорит о необходимости увеличить мощности для ремонта 250-300 судов в год.
«Это непростая задача, но, я думаю, ее диктуют сегодняшние условия и сегодняшняя жизнь, поскольку традиционные порты, где обслуживались наши корабли (а это были в основном европейские порты до недавнего времени), сегодня стали недоступными для наших компаний. Поэтому у нас есть уже планы по развитию производственных мощностей», – отметил губернатор.