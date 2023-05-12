Губернатор Архангельской области назвал судоремонт одним из главных приоритетов развития экономики региона

Губернатор Александр Цыбульский. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.​

Глава Архангельской области Александр Цыбульский назвал ремонт судов одним из главных направлений развития экономики региона. Уже сейчас планы судоремонтных работ на предприятиях Поморья расписаны на два года вперед. В ближайшие годы спрос на эти услуги увеличится почти втрое. По словам губернатора, растущие потребности требуют серьезного развития производственных мощностей профильных предприятий. Об этом Александр Цыбульский рассказал в ходе I Международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Мероприятие, организованное правительством региона совместно с Росрыболовством, проходит 11-12 мая в Архангельске.

«Судоремонт – это одно из приоритетных направлений развития экономики Архангельской области. На сегодняшний день плановый судоремонт на предприятиях региона уже расписан до середины 2025 года. Мы прорабатывали этот вопрос с экспертами, они утверждают, что в ближайшие два – три года объем и спрос на услуги судоремонта возрастет в 2,5–3 раза. Это говорит о том, что нам надо существенно наращивать возможности и мощности для судоремонта, причем делать это в самое ближайшее время», – сообщил Александр Цыбульский.

По его словам, сейчас на предприятиях Поморья ежегодно обслуживаются около ста судов. Постоянно растущий спрос говорит о необходимости увеличить мощности для ремонта 250-300 судов в год.

«Это непростая задача, но, я думаю, ее диктуют сегодняшние условия и сегодняшняя жизнь, поскольку традиционные порты, где обслуживались наши корабли (а это были в основном европейские порты до недавнего времени), сегодня стали недоступными для наших компаний. Поэтому у нас есть уже планы по развитию производственных мощностей», – отметил губернатор.