Политолог Оленченко: ситуация в Словакии может стать триггером для смены позиции стран ЕС по Украине

Политолог Оленченко: ситуация в Словакии может стать триггером для смены позиции стран ЕС в поддержке Украины Фото: REUTERS

Если на предстоящих выборах в Словакии победит партия SMER, которая открыто критикует политику Запада в отношении Украины, это может стать «триггером» и для других стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Владимир Оленченко.

Он также подчеркнул, что уже сейчас круг стран, которые всецело поддерживают украинское руководство, заметно сужается. На этом фоне все чаще звучат мнения о возможности переговоров.

Политолог Иван Мезюхо, в разговоре с «Пятым каналом» предположил, что западные партнеры Украины склоняются в сторону переговоров стран, поскольку им уже понятно, что на поле боя Россию победить невозможно.

Поэтому Запад, рассчитывая «одержать победу» на дипломатическом поле, склоняет Киев к переговорам. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что некоторые страны уже подталкивают руководство страны к переговорам и он не исключил, что Владимир Зеленский вскоре согласиться на дипломатическое решение. Об этом рассказали на портале 360tv.