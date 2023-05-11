ОПЕК: добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки Фото: REUTERS

Организация стран-экспортеров нефти опубликовала очередной доклад, согласно которому добыча сырой нефти в России в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 300 тысяч баррелей - до 9,7 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету ОПЕК, добыча жидких углеводородов в РФ в марте составила 11,1 млн баррелей в сутки, из них 9,7 млн пришлось на сырую нефть. В то же время по итогам февраля ОПЕК оценила добычу жидких углеводородов в России в 11,38 млн баррелей в сутки, из них 10 млн приходилось на сырую нефть. Таким образом, снижение добычи нефть в марте к февралю составило 300 тысяч баррелей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы. По оценке вице-премьера, сокращение добычи нефти должно поспособствовать «восстановлению рыночных отношений».