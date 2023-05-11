Депутаты Европарламента начали обсуждать законодательное регулирование искусственного интеллекта Фото: Shutterstock

В Европарламенте согласовали даты начала обсуждения первого в мире законодательства, касающегося регулирования систем искусственного интеллекта. Само собой, они затронут только страны Евросоюза, и будут действовать в их пределах. Об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

«В своих поправках к предложению ЕК депутаты выступают за гарантии того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они должны быть надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду», - говорится в документе.

В рассмотрении и разработке законопроекта участвуют комитеты Европарламента по внутреннему рынку и гражданским свободам, переговоры должны состояться на пленарной сессии, запланированной на июнь 2023 года.

Предлагается ввести единое понятие обозначения «искусственный интеллект», запретить опасные для жизни людей системы, а также те, которые применяют «техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц». Если точнее, речь идёт о том, чтобы ИИ не классифицировал людей по социальному поведению, статусу или благосостоянию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что специалист Максим Волков назвал профессии, которые искусственный интеллект никогда не сможет заменить.