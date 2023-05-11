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НовостиДом. Семья11 мая 2023 16:18

Специалист объяснил, куда пропали майские жуки из российских городов

Биолог Ижевский объяснил малое количество майских жуков в городах их массовым вылетом каждые 4 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Специалист объяснил, куда пропали майские жуки из российских городов

Специалист объяснил, куда пропали майские жуки из российских городов

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В городах России наблюдается достаточно малое количество майских жуков, но это связано с тем, что массовый лет у них происходит только раз в четыре года. Об этом поведал в беседе с «Лентой.ру» доктор биологических наук Сергей Ижевский.

Также он добавил, что они очень медленно появляются, а также холод замедляет их появление. При этом не самая жаркая погода пугает далеко не всех насекомых. Пятый канал рассказал о недавнем нашествии мелких насекомых в Москве.

Люди в столице стали жаловаться, что огромное количество мелких насекомых, похожих на клопов, скапливаются возле окон, а после удара о стекло, падают на землю. К счастью никакой опасности они в себе не несли.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что с начала 2023 года более 41 тысячи человек пострадали от укусов клещей. Такую статистику приводят «Известия». Врачи призвали не забывать о необходимости делать своевременно прививки от вирусного энцефалита, который может передаваться от насекомых.