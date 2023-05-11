Премьер-министр Грузии Гарибашвили: Страна не станет вводить односторонние санкции в отношении России Фото: REUTERS

Грузия не будет, несмотря на призывы и намёки Евросоюза, вводить односторонние санкции в отношении России. Об этом заявил сегодня, 11 мая 2023 года, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, во время беседы с журналистами.

Гарибашвили считает, что односторонние санкции серьёзно испортят отношения Грузии с Россией. В то же время местный и российский бизнес обладают серьёзными, взаимовыгодными связями, и такой шаг создаст серьёзные проблемы не только предпринимателям, но и всем гражданам Грузии в целом.

«Что касается торговли и экономики с Россией - это входит в наши интересы. Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов», - говорит чиновник.

Он указал на то, что сами европейские страны, активнее всего призывающие к введению санкций против России, продолжают торговать с Москвой, и не отказываются от выгодного сотрудничества. Только за 2022 год, по данным Гарибашвили, Европа наторговала с Россией на 300 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Евросоюз намекнул Грузии, что раз страна хочет вступить в ЕС, ей следовало бы начать присоединяться к санкциям против России.