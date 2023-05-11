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НовостиВ мире11 мая 2023 16:45

Глава Пентагона Остин заявил, что возможный дефолт негативно отразится на репутации военных США

Этим могут воспользоваться некоторые страны, опасается глава Пентагона
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава Пентагона Остин заявил, что возможный дефолт негативно отразится на репутации военных США

Глава Пентагона Остин заявил, что возможный дефолт негативно отразится на репутации военных США

Фото: REUTERS

Руководитель Пентагона Ллойд Остин в четверг, 11 мая, на слушаниях в Конгрессе США заявил, что возможный дефолт может отразиться на репутации страны и ее военных в мире.

«Это бы повлияло на нашу репутацию по всему миру. Как вы знаете, мы известны как очень надежный и вовремя оплачивающий свои счета источник стабильности во всем мире. В реальности это будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно», - цитирует Остина ТАСС.

Он добавил, что дефолт может негативно повлиять и на американских военных, которые находятся за рубежом, чем могут воспользоваться другие страны, например, Китай.

Как писал сайт KP.RU, министерство финансов США ранее предупредило о возможном дефолте. Глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

В свою очередь, президент США Джо Байден допустил, что дефолт, который может наступить в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, разрушит американскую экономику.