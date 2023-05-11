Глава Пентагона Остин заявил, что возможный дефолт негативно отразится на репутации военных США Фото: REUTERS

Руководитель Пентагона Ллойд Остин в четверг, 11 мая, на слушаниях в Конгрессе США заявил, что возможный дефолт может отразиться на репутации страны и ее военных в мире.

«Это бы повлияло на нашу репутацию по всему миру. Как вы знаете, мы известны как очень надежный и вовремя оплачивающий свои счета источник стабильности во всем мире. В реальности это будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно», - цитирует Остина ТАСС.

Он добавил, что дефолт может негативно повлиять и на американских военных, которые находятся за рубежом, чем могут воспользоваться другие страны, например, Китай.

Как писал сайт KP.RU, министерство финансов США ранее предупредило о возможном дефолте. Глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

В свою очередь, президент США Джо Байден допустил, что дефолт, который может наступить в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, разрушит американскую экономику.