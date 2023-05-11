Россияне рассказали, какие сложности чаще всего возникают при поиске работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59% россиян при поиске работы сталкиваются с недостаточным количеством вакансий или отсутствием подходящих предложений. Это стало известно в результате опроса сервиса «Работа.ру», а его результатами поделилась «Газета.Ru».

Помимо этого 43% респондентов ответили, что сталкиваются с несоответствием требований в вакансии и заработной платы за работу.

Государство активно поддерживает компании, чтобы те брали на работу людей в сложных ситуациях. Для этого была создана программа субсидирования найма, которая позволяет предпринимателям получить компенсацию за трудоустройство людей, которые потеряли работу или беженцев с Украины. Портал RT сообщает, что Социальный фонд России с начала этой программы выплатил компаниям более 1,65 миллиарда рублей.

Однако даже при поддержке людей в трудоустройстве, иногда случаются проблемы психологического характера и человеку может не хватать мотивации. На портале Life.Ru рассказали, как настроиться на работу, если хочется все время отдыхать.

Психолог Вера Марусина посоветовала делать небольшие перерывы в течение дня, чтобы повысить свою эффективность, а в обед устраивать себе мини-отдых. Также стоит уделять время своим увлечениям до и после работы, это позволит избавиться от негативных мыслей.