ООН пытается обеспечить выход российских судов с удобрениями из заблокированных портов Фото: REUTERS

Организация Объединённых Наций (ООН) продолжает работу над тем, чтобы заблокированные в портах российские суда, гружённые удобрениями и аммиаком, могли выйти в нейтральные воды и доставить грузы. Об этом заявили в пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и другие постоянно работают со всеми вовлеченными сторонами для продвижения решения вопроса», - заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, все вовлечённые в черноморскую инициативу стороны работают над тем, чтобы «обсуждать и принимать решения по передвижению судов и проведению инспекций». ООН находится в постоянном контакте с российскими и украинскими членами Совместного координационного центра для решения возникающих проблем и разрешения противоречий.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек ООН Гутерреш назвал невозможным мир на Украине, несмотря на то, что официальная позиция организации заключается в скорейшем начале мирных переговоров.