Невролог Демьяновская заявила, что многозадачность может быть признаком СДВГ Фото: Shutterstock

Чаще всего многозадачность человека никак не связана с его продуктивностью. Она может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Именно этот синдром может негативно сказываться на самоорганизации и умению себя контролировать. Из-за этого люди со временем могут выгорать, а некоторые могут вымещать свою агрессию на посторонних предметах.

На этот метод стоит особенно обратить внимание родителям, поскольку дети часто пытаются вымещать свою злость в компьютерном. Психолог Татьяна Бедник заявила, что такой способ напротив может лишь увеличивать агрессию, поэтому стоит не прибегать к такому решению. Ее слова привели на портале RT.

При этом все сходятся во мнении, что большинство расстройств формируется еще в детстве, поэтому специалисты советуют родителям более осмысленно подходить к воспитанию ребенка.

Психолог Евгения Береза заявила, что диалог — самый правильный метод понимания своего ребенка и его проблем. Эти слова специалиста опубликованы на сайте OTR. Она также подчеркнула, что именно родители инициируют направление коммуникации со своими детьми, поэтому стоит выбирать наиболее комфортный подход, чтобы избежать недопониманий.