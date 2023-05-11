В швейцарском отеле заявили, что украинские туристы провоцировали Ольгу Бузову Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова на майские устроила себе отпуск. Она укатила за границу: сначала была на Кипре, потом уехала в Цюрих. И именно здесь произошел скандал. Когда исполнительница хита «Мало половин» общалась с сотрудником отеля в холле, ее узнали двое туристов из Украины.

Девушка подошла к артистке и потребовала, чтобы певица озвучила свою позицию по происходящим в мире событиям. Конечно же, сделать это требовали на видео. А когда поняли, что Бузова не будет говорить, украинцы стали оскорблять россиянку.

Артистка предпочла не накалять обстановку и удалиться подальше от беспокойных отдыхающих.

В отеле, конечно же, знают о происшествии. И даже рассказали свою версию событий. Менеджер отеля как раз был на работе и видел все происходящее.

- Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент, – рассказал он «Абзацу».

Пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский тоже склонен полагать, что Ольгу пытались спровоцировать. Причем делали это в агрессивной форме.

– Они вломились на частную территорию, один из них – парень призывного возраста. Своим криком напугали постояльцев, - сказал он.

Ролик с Бузовой ожидаемо оказался в Сети и под видео пользователи интересуются: почему мужчина призывного возраста с такой активной позицией находится не в своей родной стране?