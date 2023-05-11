В ООН на фоне передачи Киеву ракет заявили, что хотят увидеть завершение конфликта на Украине Фото: REUTERS

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик в четверг, 11 мая, прокомментировал заявления о том, что Великобритания передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности. Он подчеркнул, что ООН желает видеть завершение конфликта в рамках международного права.

«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что Киев получит ракеты Storm Shadow. Позже глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине ракет большой дальности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «весьма негативно» расценивает поставку Киеву ракет большой дальности, и это потребует адекватного ответа от России.