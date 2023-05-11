В России выросло количество мужчин с ожирением Фото: Shutterstock

В России наблюдается рост числа мужчин с ожирением, поэтому можно сказать, что у них снижена мотивация сохранять собственное здоровье. К такому выводу пришла главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина, а ее слова привели «Известия».

Она подчеркнула, что лишний вес может провоцировать развитие таких заболеваний, как гипертония и сахарный диабет, а лечение ряда болезней осложняется у пациентов тучного телосложения.

Врачи рекомендуют следить за своим весом и держать его в норме, однако стоит знать во всем меру. Для снижения веса обязательно нужен дефицит калорий, а уловить его можно только считая их в своем рационе. На сайте Пятого канала рассказали, что даже эта привычка со временем может приводить к неврозу.

Отмечается, что считать калории конечно стоит, но не злоупотребляя этим, чтобы не травмировать свою психику. Лучше сосредоточиться на более базовых принципах похудения.

Диетолог Анна Кривошеева заявила, что без вреда для здоровья можно худеть не более чем на 2,5 килограмма, поэтому стоит не гнаться за цифрами. На портале 360tv рассказали, что если перестараться, со временем можно будет добиться обратного эффекта, попутно навредив своему организму.