Депутат Лебедев объяснил, кого затронут предстоящие военные сборы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Член комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев объяснил, кого он затронет.

Депутат отметил, что не стоит связывать это событие с мобилизацией – мероприятия разные. Сборы это переподготовка кадров, проверка соответствия военно-учетной специальности.

- В течение краткосрочных учений люди должны обновить навыки и получить новые знания и умения, которые связаны с новыми видами вооружений, — объяснил Лебедев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Военные сборы должны проводиться ежегодно, но последние годы эту практику забросили, считалось, что Россия живет в мире и согласии со всеми. Теперь решено вернуться к принятому ранее формату.

- Мужчин будут брать на сборы раз в несколько лет, а на это время сохранять зарплату на производстве, - обещает парламентарий.

А вот бизнесменам придется на время оставить свое дело, чтобы пройти переподготовку.

Он призвал не поддаваться панике: после сборов никого не отправят на передовую. Это своего рода профилактика, чтобы мужчины были в готовности.

- Чтобы в случае экстремальных ситуаций, когда его призовут, он встал в строй и начал делать свое дело. Чтобы руки помнили, — заключил Лебедев.