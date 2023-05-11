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НовостиПолитика11 мая 2023 17:47

Депутат Лебедев объяснил, кого затронут предстоящие военные сборы

Парламентарий отметил, что сборы будут проходить регулярно
Елена АКИМОВА
Депутат Лебедев объяснил, кого затронут предстоящие военные сборы

Депутат Лебедев объяснил, кого затронут предстоящие военные сборы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Член комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев объяснил, кого он затронет.

Депутат отметил, что не стоит связывать это событие с мобилизацией – мероприятия разные. Сборы это переподготовка кадров, проверка соответствия военно-учетной специальности.

- В течение краткосрочных учений люди должны обновить навыки и получить новые знания и умения, которые связаны с новыми видами вооружений, — объяснил Лебедев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Военные сборы должны проводиться ежегодно, но последние годы эту практику забросили, считалось, что Россия живет в мире и согласии со всеми. Теперь решено вернуться к принятому ранее формату.

- Мужчин будут брать на сборы раз в несколько лет, а на это время сохранять зарплату на производстве, - обещает парламентарий.

А вот бизнесменам придется на время оставить свое дело, чтобы пройти переподготовку.

Он призвал не поддаваться панике: после сборов никого не отправят на передовую. Это своего рода профилактика, чтобы мужчины были в готовности.

- Чтобы в случае экстремальных ситуаций, когда его призовут, он встал в строй и начал делать свое дело. Чтобы руки помнили, — заключил Лебедев.