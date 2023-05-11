Власти Эстонии обсуждают возможность закрытия автомобильного КПП «Койдула» на границе с Россией, фото: с сайта inestonia.ru

Власти Эстонии ждут аналитический отчёт об автомобильном движении на границе с Россией, а точнее - в районе конкретного пограничного перехода «Койдула». В зависимости от результатов анализа КПП может быть закрыто. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире ERR.

«Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются», - заявил Ляэнеметс.

Эта возможность объясняется тремя причинами - ухудшением отношений с Россией, заметным сокращением количества автомобилей, проезжающих через «Койдулу», а также это позволит Эстонии сэкономить. При этом министр подчеркнул, что сокращение пересечений границы на 80 % в этом районе отметили ещё в период пиковой активности коронавируса.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 9 мая жители эстонского города Нарва с удовольствием послушали российский концерт на другом берегу реки, посвящённый празднованию Дня Победы.