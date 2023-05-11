ЦБ предупредил россиян о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России в очередном обзоре рисков финансовых рынков заявил, что хранение средств на счетах за рубежом имеет под собой повышенные риски для граждан РФ.

В ЦБ уточнили, что такие меры, как закрытие счетов или перевод активов на специальные сегрегированные счета касаются не только тех, кто попал под санкции, но и всех налоговых резидентов из РФ.

«Поэтому нужно учитывать, что хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан», - отмечается в обзоре.

В Банке России пояснили, что с прошлого года серьезно выросли объемы средств, которые россияне направляли в банки за рубежом, тогда как в последнее время отмечается тенденция к введению различных ограничений для граждан РФ со стороны иностранных банков, в первую очередь, из недружественных стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле 2023 года второй по размеру банк в Объединенных Арабских Эмиратах Emirates NBD (ENBD) приступил к блокировке инвестиционных счетов россиян. Издание Forbes уточнило, что ENBD будет переводить активы российских граждан на отдельные счета, с которых, в свою очередь, вывести деньги они уже не смогут.