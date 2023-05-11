Рогов не подтвердил информацию о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 11 мая, прокомментировал появившуюся информацию о том, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Запорожском фронте. Он заявил, что не может подтвердить такие данные.

«Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, он оперативно связался с военнослужащими, которые находятся сейчас на защите данных рубежей, и они также опровергли данные, которые ранее были распространены в сети.

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что Вооруженные силы Украины могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

При этом западные СМИ пишут, что Киев боится не оправдать ожиданий партнеров и всеми силами пытается «занизить ожидания» Запада. Отмечается, что Украина может лишиться дальнейшей военной помощи.

В свою очередь, Рогов заявлял недавно, что возможное контрнаступление ВСУ закончится провалом и станет серьезным ударом для президента Украины Владимира Зеленского.