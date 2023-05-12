Серийная сборка российского электромобиля «Атом» начнется летом 2025 года

В 2025 году начнется серийный выпуск российского электромобиля "Атом". Фото: Иван МАКЕЕВ

Серийный выпуск российского электромобиля «Атом» начнется в середине 2025 года. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на компанию «Кама».

Сообщается, что АО «Кама» уже представило в Москве первый функциональный образец электромобиля. Это будет автомобиль с задним приводом, который позиционируется как авто массового сегмента. Предполагается, что «Атом» поступит не только на российский рынок, но и будет экспортироваться в Китай, Турцию, Индию, страны Юго-Восточной Азии.

В качестве стартовой производственной площадки рассматривается бывший завод Ford в Набережных Челнах, сообщает издание.

Ранее президенту Путину показали очередное творение российского автопрома, когда глава государства посещал Обуховский завод в Санкт-Петербурге. В прошлом году на заводе собрали демонстрационный образец электромобиля-кроссовера С-класса Е-Neva, его и показали президенту.

Журналисты «Комсомолки» побывали на автозаводе, где собирают первый отечественный электромобиль Evolute, и испытали самый продаваемый образец. Подробности здесь на KP.RU.