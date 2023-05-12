Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам «Евровидения»

Захарова иронично прокомментировала отказ Европейского вещательного союза в просьбе украинского лидера выступить на "Евровидении". Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы составить конкуренцию участникам музыкального конкурса «Евровидение». Так иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление Европейского вещательного союза о том, что украинскому лидеру отказано в просьбе выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, Представитель ЕВС мотивировал отказ Зеленскому в видеовыступлении перед аудиторией европейского музыкального конкурса тем, что одним из основных принципов «Евровидения» является аполитичность этого мероприятия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам признался, что начинает терять рассудок по причине того, что не был в отпуске с начала специальной военной операции России в Украине.

Тем временем экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что президента Зеленского после разгрома ВСУ в лучшем случае ждет изгнание.