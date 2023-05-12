Умер Олег Севастьянов, советский актер из фильмов «12 стульев» и «Бронзовая птица»

Умер Олег Севастьянов, аптекарь из "12 стульев". Фото: кадр из фильма.

Советский актер Олег Севастьянов скончался в среду 10 мая. Об этом в четверг 11 мая сообщили в социальных сетях его близкие.

Актеру было 74 года. Причина его смерти не сообщается.

Олег Севастьянов снимался в фильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев» (1976 года). В фильме Марка Захарова «12 стульев» он сыграл эпизодическую роль аптекаря, которая тем не менее запомнилась зрителям. После окончания актерской карьеры Севастьянов стал пастором. Также он занимался литературной деятельностью, писал стихи.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — такие слова разместили на его личной странице в соцсетях близкие актера.

Все о фильме «Двенадцать стульев» Марка Захарова читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что актрису из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» нашли в реанимации спустя 10 дней после загадочной пропажи.