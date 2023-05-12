В подконтрольном Киеву Запорожье гремят взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремело в Запорожье, находящемся под контролем киевских властей. Об этом сообщило украинское Общественное телевидение в ночь на пятницу 12 мая.

По данным онлайн-сервиса по оповещению населения, в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога.

Напомним, в четверг 11 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона. Еще два склада со снарядами были уничтожены в Запорожской и Харьковской областях.

Напомним, российские штурмовые подразделения продолжают освобождение западной части Артемовска. При продвижении им с флангов оказывают поддержку подразделения ВДВ России.

Тем временем российские военные спасли из подвала разрушенного дома в Артемовске семью с новорожденным.

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