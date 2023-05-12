Названа причина провала стратегии Запада по достижению капитуляции России

Антироссийская стратегия Запада провалилась из-за нежелания ряда незападных стран вводить санкции против РФ. Фото: REUTERS

Стратегия санкционной войны Запада против РФ провалилась из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции. Об этом пишет британское издание The Spectator.

«Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», - сказано в публикации.

Авторы подчеркивают, что санкции не разрушили российскую экономику. Москва реструктурировала свою экономику и переориентировала ее с Запада на Восток и Юг.

Тем временем Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента.

Ранее экономист Алексей Зубец дал прогноз на 2023 год: Россия обгонит западные страны, зарплаты поднимутся. Также экономист Сафонов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в России.

Ситуация в экономике России абсолютно контролируемая, у нее есть необходимый запас прочности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.