В США признали, что российские ракеты неуязвимы для средств ПВО, которыми располагает Украина. Фото: Александр КОЦ

Российские ракеты неуязвимы для систем ПВО, которые использует Украина. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Речь идет о крылатых ракетах Х-22, разработанных для обхода многоуровневой системы ПВО, пишут эксперты издания, отметив, что снаряды такого типа играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине. В частности, этими ракетами был нанесен мощный удар по Киеву, отмечает издание.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье гремят взрывы.

Также министерство обороны РФ опровергло заявления Соединенных Штатов о том, что украинская армия якобы сбила новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Тем временем в ДНР заявили, что большинство западной техники уничтожается еще до поступления в зону боевых действий. Российские летчики регулярно поражают ее на складах и транспортных узлах.

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