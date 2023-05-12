Житель Швейцарии посоветовал украинцам вернуться на родину и назвал Путина «красавчиком»

В сети распространилось видео, на котором житель Швейцарии комплиментарно высказывается о российском президенте Владимире Путине. Фото: REUTERS

Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину. Видео эмоциональной беседы швейцарца с украинцами распространилось в сети.

На видео мужчина, находящийся за рулем автомобиля, предлагает выходцам с Украины вернуться на родину, пояснив, что в Швейцарии они «не нужны». Также герой видео комплиментарно высказывается о президенте РФ Владимире Путине, назвав его «красавчиком» и высказывает сомнение в психическом здоровье украинского лидера Владимира Зеленского, продемонстрировав характерный жест.

Тем временем переставшие верить пропаганде европейцы бросились на помощь России и Донбассу.

Ранее британское издание The Spectator объяснило, почему стратегия санкционной войны Запада против РФ провалилась. По мнению экспертов издания, это произошло из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции.