Что произошло в ночь на 12 мая

В российском Минобороны опровергли сообщения о якобы "прорыве обороны" на линии соприкосновения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское Минобороны опровергло заявления о якобы имевших место «прорывах обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения, которые появились в сети в четверг 11 мая. В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что ситуация в зоне проведения СВО находится под контролем.

Вашингтон допускает частичное ослабление антироссийских санкций в целях освобождения находящихся в России в заключении американцев. Речь идет о журналисте Эване Гершковиче, арестованном в РФ по подозрению в шпионаже и об осужденном ранее по аналогичной статье Поле Уилане.

Европейский вещательный союз отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности сделать видеообращение к аудитории музыкального конкурса «Евровидение». Представитель ЕВС мотивировал отказ тем, что одним из основных принципов «Евровидения» является аполитичность этого мероприятия.

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Российские военные спасли семью с новорожденным ребенком из подвала разрушенного дома в Артемовске. Семья не захотела эвакуироваться из Артемовска на территорию Украины и решила «дождаться своих, русских». Во время боев за город в семье Глущенко родился второй сын.

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В Великобритании отметили, что стратегия санкционной войны Запада против РФ провалилась из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции.

Энтони Блинкен после жалоб Зеленского пообещал Киеву недостающую для контрнаступления бронетехнику. Госсекретарь заявил, что США приложат все усилия для предоставления Украине «всего необходимого».

Владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что собирается уйти с поста генерального директора компании. Миллиардер сказал, что уже нашел кандидата на этот пост. Имени будущего гендиректора Илон Маск не назвал, но уточнил, что покинет этот пост в течение шести недель.