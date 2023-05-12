Постпред Крыма Мурадов заявил, что Британия рискует стать опустошенной после поставок ВСУ Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

После поставки ракет Великобританией на Украину, они сами рискуют превратиться в опустошенную территорию. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

— После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию, — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Также по его словам, официальное правительство Британии решило пойти по пути прямой агрессии против России, которая защищает свой народ от геноцида со стороны нацистского киевского режима.

Мурадов подчеркнул, что Великобритания не имела никакого отношения к конфликту на Украине. Он верит, что еще не все англичане потеряли свой инстинкт самосохранения, а скорее всего всеми их решениями управляют иностранцы, ставшие их покровителями.

Напомним, что ранее Великобритания поставила Киеву ракеты большой дальности, получив обещание, что они не будут использовать их для ударов по территории РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на такой шаг Лондона заявил, что Москва расценивает это крайне негативно. Он подчеркнул, что шаг требует адекватного ответа со стороны России.