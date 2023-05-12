Сотрудникам ЗАЭС стали поступать угрозы из Киева Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что работникам Запорожской АЭС стали поступать угрозы о расправе от Киева.

“Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры”, – рассказал Рогов агентству РИА Новости. По его мнению, таким образом Киев пытается помешать восстановительным работам на АЭС. Это, как говорит Рогов, “одна из главных задач, которая стоит у режима Зеленского”.

В планах ВСУ на запланированное контрнаступление, по словам Рогова, есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом береге Днепра. Они, по его словам, этого даже не скрывают.

Также Владимир Рогов недавно призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС и рассказал ему, что основной источник ядерной угрозы в регионе – режим Зеленского и его боевики.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.