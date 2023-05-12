InfoBrics: Запад пытался связать масштабность парада Победы в Москве с реальной боеспособностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные пропагандисты попытались выдать сокращение числа военной техники и людей на параде Победы в Москве за показатель реальной боеспособности России, но при этом забывая о наиболее важном — моральном аспекте. Об этом заявил журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.

— Связывая масштабность парада Победы с реальной боеспособностью вооруженных сил России, западные СМИ просто в очередной раз распространяют дезинформацию. Кроме того, недавние масштабные атаки с применением тяжелой артиллерии и элитных подразделений в ряде городов в зоне спецоперации дают понять, что сокращение численности войск на параде ничего не значит с точки зрения реальной боеспособности, — заявил Лейрос.

Он подчеркнул, что подобные «выводы» западных СМИ — необоснованная пропаганда, а дефицит у России вооружения попросту невозможен.

Также он напомнил, что цель спецоперации на Украине — борьба с нацизмом, которая возобновилась и будет продолжаться до полного обеспечения безопасности жителей России. В то время, когда солдаты сражаются за суверенитет страны, неуместно проводить слишком масштабные мероприятия.

Ранее британское издание The Spectator написало, что западная стратегия санкционного давления против России провалилась, поскольку далеко не все страны хотят вводить ограничения. Санкции не смогли пошатнуть российскую экономику, а лишь переориентировали ее с Запада на Восток и Юг.