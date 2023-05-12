Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев не сможет сделать ничего сверхъестественного имеющимися силами

Украинская армия не способна сделать ничего сверхъестественного имеющимися силами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что у ВСУ недостаточно сил и средств для того, чтобы сделать что-либо сверхъестественное в зоне конфликта.

“Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент”, – сказал Алаудинов агентству РИА Новости.

Также он подчеркнул, что ВСУ активизировались в районе Артемовска, однако получают там достойный отпор. Алаудинов заявил, что Россия слишком сильна для того, чтобы ее могли поколебать подобные попытки Киева.

Напомним, недавно Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ с флангов заняли еще два квартала в Артемовске.

Военкор “Комсомольской правды” Александ Коц рассказывал, что из-за огневого контроля почти всех путей логистики ВСУ в городе, командование украинской армии вынуждено заводить резервы ночью, оставляя их в жилых домах, не приспособленных к обороне. По его словам, оборона ВСУ “трещит по швам”, и противник каждый день покидает позиции все быстрее и быстрее.