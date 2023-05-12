Politico: страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза не имеют каких-либо серьезных возражений против более жестких энергетических санкций против России. Об этом заявляет газета Politico со ссылкой на источники.

Также отмечается, что сейчас представители стран Евросоюза обсуждают технические вопросы 11 пакета санкций. Более детальной информации о планируемых ужесточениях в распоряжении источника нет.

Французский политик Флориан Филиппо считает, что новый пакет санкций против России может втянуть ЕС в конфликт со всем миром. К такому выводу он пришел из-за того, что большая часть ограничений коснется не самой России, а других стран.

Также ранее KP.RU писал, что западные страны уже признают, что за год санкции убили больше европейцев, чем пандемия коронавируса. Помимо этого в Европе наблюдается самый большой рост расходов на топливо.