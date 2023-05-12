Мурадов предрек конец украинской государственности из-за контрнаступления Фото: rk.gov.ru

Постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов считает, что возможное контрнаступление украинской армии станет финалом украинской государственности.

“Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси”, – заявил Мурадов агентству РИА Новости.

Он считает, что люди, живущие "в Малороссии и на исторических землях Новороссии", рано или поздно вернутся к родному очагу за спасением от “катастрофы”, которую им принес Запад вместо обещанного ранее мира.

Напомним, недавно бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующего президента Украины в лучшем случае ждет изгнание за то, что вместо обещанного на выборах “мира” он развернулся на 180 градусов и спровоцировал конфликт.

По мнению Джонсона, “Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО”, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание.