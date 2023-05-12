Боррель заявил о готовности ЕС к взаимодействию с Китаем по конфликту на Украине

Боррель сообщил о готовности ЕС взаимодействовать с Китаем в вопросе конфликта на Украине Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности европейских лидеров “серьезно взаимодействовать” с Китаем в вопросе поиска решения конфликта на Украине, несмотря на его поддержку России.

“(Евросоюз) приветствует все действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения”, – приводит слова Борреля издание Financial Times, ссылаясь на письмо главы евродипломатии главам МИД стран Евросоюза.

Также Боррель обращает внимание, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе и будут пытаться расширить пространство для своего маневра, не вставая на чью-либо сторону.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что в Европе считают единственно возможным вариантом дипломатического решения конфликта на Украине план Владимира Зеленского, а мирный план Китая не воспринимается всерьез.

Позже издание Wall Street Journal сообщило, что западные союзники Киева начинают пересматривать свое отношение к участию Китая в решении конфликта на Украине, однако военный эксперт Сун Чжунпин считает, что таким образом Запад пытается поймать Пекин в ловушку.