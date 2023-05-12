В ЕС предложили очередной способ снизить зависимость от России Фото: Анастасия ОСИПОВА

Евросоюз намерен проложить подводный интернет-кабель через Черное море для улучшения связи с Грузией, а также, чтобы снизить зависимость от линий, которые проходят через Россию. Об этом рассказывает газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

По имеющейся информации, этот кабель может обойтись в 45 миллионов евро, а его протяженность будет около 1100 километров.

Издание отмечает, что потребность в прокладке этого кабеля ЕС и Грузия определили еще в 2021 году, но на фоне конфликта на Украине этот вопрос снова получил дополнительный импульс.

Возможность прокладки этого кабеля изучает компания Vodafone, а там проект должен соединить Болгарию с Украиной, Грузией и Турцией, а позже будет продолжен под землей, чтобы охватить сетью Армению и Казахстан, а далее есть возможность ухода в Азию.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза уже готовы платить украинским беженцам, чтобы те вернулись домой. За «добровольное возвращение» им обещают материальную поддержку на протяжении определенного времени.