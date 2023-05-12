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НовостиПолитика12 мая 2023 6:55

Российский боец заявил, что ВСУ не смогут форсировать Днепр и начать наступление в районе Каховки

РИА Новости: украинские войска не смогут форсировать Днепр
Сергей ЧИКОВ
ВСУ не способны форсировать Днепр и начать наступление в районе Каховки

ВСУ не способны форсировать Днепр и начать наступление в районе Каховки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боец ВС России с позывным Джоконда, несущий службу на прибрежных позициях в районе города Каховка в Херсонской области, заявил, что украинская армия не способна форсировать Днепр и начать контрнаступление в этом районе.

“Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их”, – рассказал военный агентству РИА Новости.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища, для которого уже накапливают резервы на правом берегу Днепра. Однако, по его мнению, Киеву “не стоит испытывать иллюзий” насчет возможности подобной атаки, так как ВС России полностью готовы к ее отражению.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также считает, что украинская армия потерпит поражение в случае попытки пойти в контрнаступление через Днепр. По его словам, река Днепр является мощнейшей естественной преградой, и через нее ВСУ не смогут перебросить много техники, “потому что большая часть будет лежать на дне Днепра”.