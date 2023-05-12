Михаил Дегтярев: «Стройка на Восточном полигоне идет ударными темпами»

Михаил Дегтярев и Олег Белозеров обсудили дальнейшие планы по взаимодействию. Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Планам по наращиванию взаимодействия была посвящена рабочая встреча между губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Основной темой обсуждения стала возможность осуществления проектов РЖД на территории Хабаровского края, касающихся дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры.

О необходимости стабильного и бесперебойного функционирования звеньев железнодорожного транспорта говорит и сам президент страны Владимир Путин, подчеркивая, что доведение этой инфраструктуры до совершенства прямо влияет на развитие экономики страны, решение масштабных социальных задач, а также укрепление межрегиональных и международных связей.

Губернатор отметил, что здесь регион двигается в правильном направлении.

- Дальневосточная железная дорога выполняет все поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и вами, как руководителем, задачи. Стройка на Восточном полигоне идет ударными темпами, есть рост и по грузообороту. Благодарю вас, Олег Валентинович, и всех железнодорожников за неоценимый вклад в валовый региональный продукт Хабаровского края, - обратился Михаил Дегтярев к главе ОАО «РЖД».

Для Хабаровского края проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона представляет стратегическую важность, так как увеличение провозной способности железной дороги позволит реализовать промышленный потенциал морских портов в Советской Гавани и Ванино.

Олег Белозеров же подчеркнул важность Хабаровска, как одного из крупнейших узлов Транссиба. Связано это, в том числе, и с масштабным разворотом экономики на восток, в результате чего множество путей идет через Хабаровский край.

- Дальневосточная железная дорога сегодня бьет рекорды по объему перевозок. Поэтому для нас самое главное – продолжать развивать Восточный полигон. В этом году мы должны сдать на территории Хабаровского края 31 объект. Год уникальный: если в прошлом году объем инвестиций РЖД на территории края составил 71 миллиард рублей, то в этом году – уже 161 миллиард рублей, - пояснил руководитель РЖД.

Губернатор добавил, что от объема инвестиций зависит и благосостояние населения, ведь с ростом доходов растет и уверенность в завтрашнем дне.