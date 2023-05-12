Депутат Матвеев готовит закон об отчислениях в фонд помощи семьям мобилизованных и армии

В Госдуме разрабатывают новый налог для поддержки участников СВО Фото: Shutterstock

Депутат Государственной Думы РФ от фракции КПРФ Михаил Матвеев заявил о подготовке законопроекта об отчислениях в один процент со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

“Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии”, – заявил депутат у себя в телеграм-канале. Он считает, что подобные отчисления не ударят по кошельку россиян больше, чем обычные чаевые, однако в масштабах страны это получится существенная сумма.

Напомним, в начале апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации и их семей. Как говорится в тексте указа главы государства, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность», как самих участников СВО, так и членов их семей.