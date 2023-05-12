Глава Минобороны Турции заявил, что встреча по зерновой сделке в Стамбуле прошла позитивно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по обсуждению зерновой сделки. Отмечается, что встреча сторон прошла позитивно. Об этом заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

Он добавил, что можно говорить о том, что на данный момент стороны движутся в направлении продления сделки.

Ранее сообщалось, что стороны продолжат обсуждение сделки на техническом уровне. В Минобороны заявили, что встреча представителей России, Украины, Турции и ООН была конструктивной.

В Анкаре отмечали, что зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий и интересов России. В нее должен быть включен экспорт российской продукции и еще ряд требований Москвы.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подчеркнули, что в случае отказа от требований России, зерновая сделка будет прекращена, поскольку она будет приносить выгоду только одной стороне.