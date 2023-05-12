НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплачивает четверть всех негосударственных пенсий в России

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является крупнейшим НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из анализа показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 1-й квартал 2023 года.

Ежемесячные выплаты в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» получают 386 тыс. человек, что составляет 26% от всех получателей негосударственных пенсий в России.

В первом квартале 2023 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплатил клиентам негосударственные пенсии на сумму 5,2 млрд руб. По объему пенсионных выплат фонд занимает второе место на рынке негосударственного пенсионного обеспечения.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специализируется на корпоративном пенсионном обеспечении и обслуживает более 400 компаний и организаций, чьи работники участвуют в корпоративных пенсионных программах. Всего под управлением фонда – пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. За 27 лет работы НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» назначил более 550 тысяч негосударственных пенсий.