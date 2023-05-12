Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 7:45

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплачивает четверть всех негосударственных пенсий в России

Фонд сохраняет лидерские позиции по количеству пенсионеров и объему выплачиваемых пенсий

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является крупнейшим НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из анализа показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 1-й квартал 2023 года.

Ежемесячные выплаты в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» получают 386 тыс. человек, что составляет 26% от всех получателей негосударственных пенсий в России.

В первом квартале 2023 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплатил клиентам негосударственные пенсии на сумму 5,2 млрд руб. По объему пенсионных выплат фонд занимает второе место на рынке негосударственного пенсионного обеспечения.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специализируется на корпоративном пенсионном обеспечении и обслуживает более 400 компаний и организаций, чьи работники участвуют в корпоративных пенсионных программах. Всего под управлением фонда – пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. За 27 лет работы НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» назначил более 550 тысяч негосударственных пенсий.