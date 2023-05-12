Игорь Артамонов отметил четкое соблюдение планов по созданию машиностроительного кластера в регионе

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Возможности возобновления работы Липецкого тракторного завода рассмотрели представители федеральных структур России и Белоруссии, Госдумы нашей страны, машиностроительных и сельскохозяйственных предприятий, научно-инженерных компаний на выездном заседании Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле. Акцент был сделан на импортозамещении и достижении технологического суверенитета.

«Наши машиностроители столкнулись с чрезвычайно сильными вызовами, но предприятия смогли перестроиться. Объём производства отечественной техники за 2022 год составил более 71 млрд рублей, что на 20% выше показателей 2021 года. Огромное значение сегодня имеет производство сельскохозяйственной техники и её доступность для аграриев. Безусловно, один из знаковых проектов в этом направлении – возрождаемый Липецкий тракторный завод», – констатировал Альберт Каримов, заместитель министра промышленности и торговли России.

Для эффективного развития сельскохозяйственного машиностроения огромное значение имеет развитие и укрепление российско-белорусского сотрудничества. Липецкий тракторный завод как раз и является наглядным примером такого взаимодействия. Проект реализуется в сотрудничестве между российским «Трансмашхолдингом» и белорусским «Амкодором».

«Есть конкретный проект, договорённости, понятны этапы развития. Активную поддержку оказывает руководство области. Совместные усилия позволят нам эффективно развивать площадку, сделав её одним из флагманов отечественного машиностроения», – рассказал о ходе возрождения ЛТЗ председатель Экспертного совета по развитию транспортного, дорожно-строительного и сельскохозяйственного машиностроения Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Кирилл Липа.

На ЛТЗ будет выпускаться широкая линейка сельхозтехники, в том числе, сельскохозяйственные машины и навесное оборудование для них. Гендиректор ОАО «АМКОДОР» Андрей Яроцкий сообщил, что все машины будут обеспечены комплектующими и запчастями исключительно отечественного производства.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил четкое соблюдение планов по созданию машиностроительного кластера в регионе. Этому способствует своевременное предоставление инвесторам удобной инфраструктуры и перестройка системы образования для подготовки востребованных предприятиями кадров

«Мы меняем образовательные программы в наших колледжах и техникумах. Исключаем невостребованные специальности и вводим актуальные. Хочу отметить, что уже есть положительные результаты. В дальнейшем также планируем использовать индивидуальный подход и готовить специалистов по запросу предприятий. Это важно и для студентов, которые получат хорошие рабочие места с достойной зарплатой», – подчеркнул Игорь Артамонов.

ВАЖНО

Экспертный совет формирует наиболее актуальные вопросы развития промышленности. Затем предложения специалистов передаются для рассмотрения в Госдуму РФ или формулируются в виде законопроектов.