Водитель фуры попытался со взрывным устройством напасть на военных на границе Белоруссии

На границе с Белоруссией водитель фуры напал на военных Фото: Госпогранкомитет Беларуси

Министерство обороны Белоруссии сообщило о нападении на военнослужащих, привлеченных для усиления охраны границы республики. 51-летний мужчина водитель фуры при помощи самодельного взрывного устройства попытался атаковать военных вечером, 11 мая.

“Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств”, – сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что никто из военных не пострадал, а нападавшего задержали и передали представителям силовых ведомств. В данный момент сообщений о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего нет, но в Минобороны республики заявили, что в этом нападении “усматриваются признаки экстремизма”.

Напомним, Госпогранкомитет Беларуси в начале марта сообщал, что Украина сосредоточила 17-тысячную группировку военных у границ республики. В некоторых областях, по данным ГПК, проводят возведение фортификационных и инженерных сооружений и создание линии противотанковых рвов с применением бетонных тетраэдров.