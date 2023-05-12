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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:54

Водитель фуры попытался со взрывным устройством напасть на военных на границе Белоруссии

В результате нападения никто не пострадал
Сергей ЧИКОВ
На границе с Белоруссией водитель фуры напал на военных Фото: Госпогранкомитет Беларуси

На границе с Белоруссией водитель фуры напал на военных Фото: Госпогранкомитет Беларуси

Министерство обороны Белоруссии сообщило о нападении на военнослужащих, привлеченных для усиления охраны границы республики. 51-летний мужчина водитель фуры при помощи самодельного взрывного устройства попытался атаковать военных вечером, 11 мая.

“Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств”, – сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что никто из военных не пострадал, а нападавшего задержали и передали представителям силовых ведомств. В данный момент сообщений о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего нет, но в Минобороны республики заявили, что в этом нападении “усматриваются признаки экстремизма”.

Напомним, Госпогранкомитет Беларуси в начале марта сообщал, что Украина сосредоточила 17-тысячную группировку военных у границ республики. В некоторых областях, по данным ГПК, проводят возведение фортификационных и инженерных сооружений и создание линии противотанковых рвов с применением бетонных тетраэдров.