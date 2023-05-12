Банк России описал сценарий восстановления экономики страны в ближайшие два года Фото: Мария ЛЕНЦ

По оценке Центробанка, спад ВВП России в первом квартале 2023 года составил всего 2,3 процента в годовом выражении, а во втором квартале регулятор роста ожидает рост экономики сразу на 4,2 процента. Об этом стало известно в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Отмечается, что низкий уровень безработицы и высокий уровень активности потребителей и инвесторов, позволяют улучшить прогноза темпа прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0%. При этом основной силой, которая и будет развивать экономику страны, станет внутренний спрос в 2023 году.

Помимо этого в Банке России предположили, что и в следующем году экономика в стране продолжит развиваться и уже к 2025 году темп прироста ВВП будет стабильным в диапазоне 1,5-2,5%.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира впервые с 2014 года. Находясь целый год под различными санкциями, экономика страны укрепилась и большую часть года рубль был крепким.