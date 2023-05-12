Захарова: МИД готов ассиметрично ответить на изъятие Польшей денег со счетов посольства России

Захарова заявила, что Москва готова ассиметрично ответить на действия Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в министерстве допускают ассиметричный ответ на действия польских властей.

Ранее власти Польши изъяли у посольства и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов. Эти средства были заблокированы более года назад польской прокуратурой, но недавно ведомство решило изменить «форму обеспечения», признав их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислив на свой счет.

"Хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами", – приводят слова Захаровой на сайте МИД России.

Также она отметила, что посольство Польши в Москве также лишилось доступа к своим средствам из-за принципа взаимности в дипломатии. Однако, подчеркнула Захарова, в МИД России допускают и "возможность использования в ответ ассиметричных мер".

Напомним, утром 29 апреля 2023 года к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу, а позже потребовали от сотрудников школы покинуть здание.

В МИД России заявили, что данный шаг выходит за рамки цивилизованного межгосударственного общения и не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России.