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НовостиПолитика12 мая 2023 9:14

Захарова: МИД готов ассиметрично ответить на изъятие Польшей денег со счетов посольства России

Ранее власти Польши изъяли более миллиона долларов со счетов российского посольства
Сергей ЧИКОВ
Захарова заявила, что Москва готова ассиметрично ответить на действия Польши

Захарова заявила, что Москва готова ассиметрично ответить на действия Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в министерстве допускают ассиметричный ответ на действия польских властей.

Ранее власти Польши изъяли у посольства и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов. Эти средства были заблокированы более года назад польской прокуратурой, но недавно ведомство решило изменить «форму обеспечения», признав их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислив на свой счет.

"Хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами", – приводят слова Захаровой на сайте МИД России.

Также она отметила, что посольство Польши в Москве также лишилось доступа к своим средствам из-за принципа взаимности в дипломатии. Однако, подчеркнула Захарова, в МИД России допускают и "возможность использования в ответ ассиметричных мер".

Напомним, утром 29 апреля 2023 года к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу, а позже потребовали от сотрудников школы покинуть здание.

В МИД России заявили, что данный шаг выходит за рамки цивилизованного межгосударственного общения и не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России.